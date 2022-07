“C’è la firma”. Gf vip, affare fatto: la sorella della famosa dice sì (Di martedì 12 luglio 2022) Ginevra Lamborghini al GF Vip 7. L’indiscrezione è uscita fuori proprio in queste ore, nello stesso momento in cui Andrea Iannone smentisce che sarà uno dei concorrenti. Ma andiamo con ordine. Da giorni si susseguono le voci e i rumors sui possibili vipponi che vedremo nella Casa più spiata. Si è parlato, ad esempio, del ritorno di ex partecipanti come Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Anche se loro dovrebbero restare per poco tempo. Poi si è fatto il nome di Patrizia De Blanck che dovrebbe partecipare in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio. È spuntato fuori pure il nome di Andrea Iannone, ma lo stesso motociclista ha spiegato: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Recentemente Alfonso Signorini ha lanciato sui social un indizio su colei che invece sicuramente farà parte ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Ginevra Lamborghini al GF Vip 7. L’indiscrezione è uscita fuori proprio in queste ore, nello stesso momento in cui Andrea Iannone smentisce che sarà uno dei concorrenti. Ma andiamo con ordine. Da giorni si susseguono le voci e i rumors sui possibili vipponi che vedremo nella Casa più spiata. Si è parlato, ad esempio, del ritorno di ex partecipanti come Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Anche se loro dovrebbero restare per poco tempo. Poi si èil nome di Patrizia De Blanck che dovrebbe partecipare in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio. È spuntato fuori pure il nome di Andrea Iannone, ma lo stesso motociclista ha spiegato: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Recentemente Alfonso Signorini ha lanciato sui social un indizio su colei che invece sicuramente farà parte ...

