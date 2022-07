CdS – “Milan, presentata la seconda offerta al Bruges per De Ketelaere” (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 00:32:03 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: A dieci giorni dai sospirati rinnovi di contratto di Maldini e Massara e dopo una settimana di ritiro, i tifosi del Milan e Stefano Pioli aspettano fiduciosi la svolta per il terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Milan, è caccia aperta al trequartista Dopo l’arrivo di Divock Origi, svincolato dal Liverpool, e quello di Yacine Adli, il cui ingaggio dal Bordeaux era già stato definito lo scorso gennaio, il prossimo volto nuovo potrebbe essere il fantasista chiamato ad accendere la luce sulla trequarti, dal centro o da posizione più defilata. I nomi in ballo sono sempre quelli di Charles De Ketelaere del Bruges e di Hakim Ziyech del Chelsea: età, caratteristiche e pedigree ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 00:32:03 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: A dieci giorni dai sospirati rinnovi di contratto di Maldini e Massara e dopo una settimana di ritiro, i tifosi dele Stefano Pioli aspettano fiduciosi la svolta per il terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato., è caccia aperta al trequartista Dopo l’arrivo di Divock Origi, svincolato dal Liverpool, e quello di Yacine Adli, il cui ingaggio dal Bordeaux era già stato definito lo scorso gennaio, il prossimo volto nuovo potrebbe essere il fantasista chiamato ad accendere la luce sulla trequarti, dal centro o da posizione più defilata. I nomi in ballo sono sempre quelli di Charles Dedele di Hakim Ziyech del Chelsea: età, caratteristiche e pedigree ...

