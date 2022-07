CdS – Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Reggina

Pubblicità

Corriere del Mezzogiorno

Il Consiglio regionale della Calabria è stato convocato dal presidenteMancuso per domani, lunedì 4 luglio, alle 15 . Sette i punti all'ordine del giorno. Il primo ...Di Sorveglianza (), (...Il Consiglio regionale è stato convocato dal presidenteMancuso per lunedì 4 luglio alle ore 15,00. Sette i punti all'ordine del giorno: proposta di ...del Comitato Di Sorveglianza ()' - (... Circolo Posillipo, Aldo Campagnola eletto presidente. I vice sono Filippo Smaldone e Maurizio Marinella L’Atalanta sembrava a un passo dall’attaccante fino a qualche giorno fa La situazione legata ad Andrea Pinamonti vive una fase di stallo, come riporta anche il Corriere dello Sport nella sua edizione ...Roma, 28 giu. - "Nessuno deve mettere in dubbio l'autonomia delle singole professioni legata alle competenze possedute, ma queste ultime vanno sempre e comunque assicurate nel rispetto reciproco, in p ...