Caterina Balivo sbarca su La 7: ecco cosa condurrà la presentatrice Rai (Di martedì 12 luglio 2022) Novità in arrivo per quanto riguarda la conduttrice Caterina Balivo. L'ex volto di Detto Fatto molto presto si cimenterà in un nuovo progetto che partirà su La 7. Nello specifico, la donna sarà alla guida di un nuovo format che occuperà la fascia pre-serale di tale rete. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso e quale programma le sarà affidato. ecco cosa si sa sul nuovo programma di Caterina Balivo su La 7 Caterina Balivo si appresta a sbarcare su La 7. La conduttrice proveniente dalla Rai, infatti, presto sarà alla guida di un quiz show incentrato sulle parole. L'obiettivo è quello di valorizzare al massimo la lingua italiana, favorendo giochi e quiz incentrati proprio su questa tematica. Al momento non si conoscono ...

