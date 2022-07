CATERINA BALIVO A LA7: “PUNTIAMO MOLTO SU DI LEI, FARÀ UN GAME NEL PRESERALE” (Di martedì 12 luglio 2022) La7 accoglie CATERINA BALIVO, la principale novità in una rete che conferma tutti i volti e i programmi di questa stagione, da Otto e Mezzo con Lilli Gruber a Non è l’Arena con Massimo Giletti, passando per DiMartedì, PiazzaPulita, Atlantide, Propaganda Live e ovviamente le Maratone Mentana all’occorrenza. Urbano Cairo in conferenza stampa annuncia anche un nuovo programma sui libri, in onda la domenica pomeriggio con Concita De Gregorio, e l’arrivo di Aldo Cazzullo. Per quanto riguarda la leggerezza si punterà appunto su CATERINA BALIVO, già volto Rai che ora approda alla corte televisiva di Cairo che la presenta così: È una conduttrice di Rai, MOLTO brava, giovane, brillante, MOLTO attiva sui social, ha fatto cose di buone qualità. Era una delle ipotesi, abbiamo considerato anche ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 luglio 2022) La7 accoglie, la principale novità in una rete che conferma tutti i volti e i programmi di questa stagione, da Otto e Mezzo con Lilli Gruber a Non è l’Arena con Massimo Giletti, passando per DiMartedì, PiazzaPulita, Atlantide, Propaganda Live e ovviamente le Maratone Mentana all’occorrenza. Urbano Cairo in conferenza stampa annuncia anche un nuovo programma sui libri, in onda la domenica pomeriggio con Concita De Gregorio, e l’arrivo di Aldo Cazzullo. Per quanto riguarda la leggerezza si punterà appunto su, già volto Rai che ora approda alla corte televisiva di Cairo che la presenta così: È una conduttrice di Rai,brava, giovane, brillante,attiva sui social, ha fatto cose di buone qualità. Era una delle ipotesi, abbiamo considerato anche ...

Pubblicità

Corriere : Palinsesti La7: talk confermati da Gruber a Giletti, arriva Balivo - Nic_dls00 : CATERINA BALIVO A LA7: “PUNTIAMO MOLTO SU DI LEI, FARÀ UN GAME NEL PRESERALE” #CaterinaBalivo #La7 #PalinsestiLa7 - bubinoblog : CATERINA BALIVO A LA7: 'PUNTIAMO MOLTO SU DI LEI, FARÀ UN GAME NEL PRESERALE' - EnfantProdige : Caterina Balivo lavora a progetto non più a contratto. Così come Alessia Marcuzzi..... Se non sia ha un programma… - zazoomblog : Presentazione dei Palinsesti La7 2022-2023 in diretta. Game show in preserale condotto da Caterina Balivo -… -