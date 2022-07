Castillejo al Valencia, l’impatto sui conti del Milan (Di martedì 12 luglio 2022) L’avventura di Samu Castillejo in Italia e nel Milan può definirsi conclusa ufficialmente: l’ala di punta spagnola ha fatto ritorno in patria per giocare nella Liga. Castillejo è atterrato nell’aeroporto di Valencia: firmerà con il club dei pipistrelli, dove troverà Gennaro Gattuso in panchina, tecnico che lo aveva già allenato proprio in rossonero. «Sono molto Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 luglio 2022) L’avventura di Samuin Italia e nelpuò definirsi conclusa ufficialmente: l’ala di punta spagnola ha fatto ritorno in patria per giocare nella Liga.è atterrato nell’aeroporto di: firmerà con il club dei pipistrelli, dove troverà Gennaro Gattuso in panchina, tecnico che lo aveva già allenato proprio in rossonero. «Sono molto Calcio e Finanza.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni: partirà in gior… - AntoVitiello : #Castillejo sbarca a Valencia: 'Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto t… - DiMarzio : .@acmilan | #Castillejo in partenza da Linate verso #Valencia - sportli26181512 : #Governance #Notizie Castillejo al Valencia, l’impatto sui conti del Milan: L’avventura di Samu Castillejo in Itali… - ryukmilanonew : Eccheccazzo ci risiamo!! Fenicottero ?? -