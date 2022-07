(Di martedì 12 luglio 2022) Per l’esame-farsa sostenuto dal calciatore Luisil 17 ottobre 2020 con il quale l’attaccante doveva così ottenere la cittadinanza italiana, saranno processati l’ex-rettriceper Stranieri Giuliana Grego Bolli, il Direttore generale Simone Olivieri, e la professoressa Stefania Spina, secondo quanto ha deciso oggi il gup di Perugia, Natalia Giubilei che ha, invece, disposto il proscioglimento per l’avvocatontus Maria Turco. Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, sono, a vario titolo, falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. Quell’esame a cui doveva essere sottoposto Luisavrebbe portato, secondo l’accusa, “vantaggi patrimoniali” all’Università degli stranieri di Perugia. Per i pm, i ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Caso Suarez, a giudizio gli ex vertici dell'Università per stranieri di Perugia #Suarez #Perugia - tuttosport : Caso #Suarez: prosciolta l'avvocato #Turco, legale incaricata dalla #Juve ?? - SecolodItalia1 : Caso Suarez, prosciolto il legale della Juve, rinviati a giudizio professori e vertici dell’Università… - kekko_molise87 : RT @LeonettiFrank: Tutto ampiamente previsto nonostante le bufere mediatiche...Caso Suarez, prosciolto il legale incaricato della Juve: tre… - RickyfromVitty : RT @LeonettiFrank: Tutto ampiamente previsto nonostante le bufere mediatiche...Caso Suarez, prosciolto il legale incaricato della Juve: tre… -

...del gup sull'inchiesta per il presunto esame farsa di italiano per il calciatore Luis, nel ... Il processo che si aprirà a Perugia l'11 gennaio 2023 è l'ultimo procedimento su questo, dopo ...E' stata prosciolta l'avvocata della Juventus , Maria Turco. Questa la decisione del gup Natalia Giubilei sull'inchiesta per il presunto esame farsa del calciatore Luis. Sono stati invece rinviati a giudizio l'ex rettrice dell'Università per stranieri, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale dell'ateneo, Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina.Dal rapporto con Cofferati alle mostre organizzate nel libro-bilancio che pubblicò un anno dopo la fine del suo mandato: “Ho vissuto beato in una ...È stata invece prosciolta l'avvocato Maria Cesarina Turco, legale incaricato dalla Juventus, società interessata ai fatti in quanto l'attaccante - attualmente svincolato, dopo l'esperienza all'Atletic ...