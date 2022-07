Case, ville da 36 stanze: le proprietà di Totti e Ilary Blasi. Con piscina, campi da calcio e padel (Di martedì 12 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione c’è lo scoglio patrimonio. Nei 17 anni in cui sono stati sposati infatti l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv hanno costruito un vero e proprio impero. Ci sono diverse società costituite per la gestione degli interessi che, insieme o separatamente, hanno prima affiancato e poi, nel caso dell’ex capitano della Roma, sostituito l’attività principale. A quanto si apprende una prima divisione è già stata fatta. Ilary resterà con i figli proprio nella megavilla da 1.500 metri quadri al Torrino. Con piscina e campo da calcio e alcune delle stanze destinate agli hobby (biliardi e ping pong) e museo, come quella con la collezione di maglie di Totti. Tra le dimore a disposizione anche l’attico al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)e Francesco, dopo la separazione c’è lo scoglio patrimonio. Nei 17 anni in cui sono stati sposati infatti l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv hanno costruito un vero e proprio impero. Ci sono diverse società costituite per la gestione degli interessi che, insieme o separatamente, hanno prima affiancato e poi, nel caso dell’ex capitano della Roma, sostituito l’attività principale. A quanto si apprende una prima divisione è già stata fatta.resterà con i figli proprio nella megavilla da 1.500 metri quadri al Torrino. Cone campo dae alcune delledestinate agli hobby (biliardi e ping pong) e museo, come quella con la collezione di maglie di. Tra le dimore a disposizione anche l’attico al ...

Pubblicità

krudesky : RT @AdamartArt: «Si spandono per le case, pe’ paesi e per le ville; sono padroni di tutto, derubatori di ogni arnese, calpestatori d’ogni m… - thenightflier74 : #iostoconDraghi perché Salvini non ha tolto le accise e Conte ha ristrutturato le ville col 110% lasciando quasi tu… - Milena47923298 : RT @AdamartArt: «Si spandono per le case, pe’ paesi e per le ville; sono padroni di tutto, derubatori di ogni arnese, calpestatori d’ogni m… - InfinitoIsacco : RT @AttentoAlTweet: L'#unicef afferma che la guerra in Ucraina distrugge case, scuole ed ospedali. In compenso, con le donazioni ad #unicef… - LaSordaefelice : @ultimenotizie Giusto per essere in linea con il fallimento della nazione. Che puntuali. Concordato con la carogna… -