Carelli passa con Di Maio. Insieme per il futuro sale a quota 52 alla Camera (Di martedì 12 luglio 2022) Ha smentito fino all'ultimo minuto, s'è schermito, s'è negato. "Io con Di Maio? Ma no. Stimo Luigi, ma non è il caso". Emilio Carelli pareva insomma irremovibile. Questo, ieri pomeriggio. Stamane, però, eccolo arrivare di buon'ora alla Farnesina. La foto di rito lo ritrae a colloquio proprio col ministro degli Esteri, nel suo studio. Eccolo che sale a bordo anche lui, sulla scialuppa di Insieme per il futuro. E del resto il segnale, per quanto silenzioso, era stato chiaro, se è vero che proprio in concomitanza con la scissione di Di Maio l'ex direttore di SkyTg24 aveva lasciato la componente di Coraggio Italia, alla Camera, per iscriversi al Misto da libero battitore. E' lui, dunque, il 52esimo deputato alla corta del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Ha smentito fino all'ultimo minuto, s'è schermito, s'è negato. "Io con Di? Ma no. Stimo Luigi, ma non è il caso". Emiliopareva insomma irremovibile. Questo, ieri pomeriggio. Stamane, però, eccolo arrivare di buon'oraFarnesina. La foto di rito lo ritrae a colloquio proprio col ministro degli Esteri, nel suo studio. Eccolo chea bordo anche lui, sulla scialuppa diper il. E del resto il segnale, per quanto silenzioso, era stato chiaro, se è vero che proprio in concomitanza con la scissione di Dil'ex direttore di SkyTg24 aveva lasciato la componente di Coraggio Italia,, per iscriversi al Misto da libero battitore. E' lui, dunque, il 52esimo deputatocorta del ...

