Caramello | ecco il nuovo video di Elettra Lamborghini con Rocco Hunt e Lola Indigo

A distanza di circa un mese dall'uscita in radio, oggi Elettra Lamborghini ha pubblicato anche il video ufficiale di Caramello girato con Rocco Hunt e Lola Indigo. Gelati che si sciolgono, piscine, spiagge e una partita di tennis: è questo il concept del video che sicuramente aiuterà il singolo a scalare le classifiche. Attualmente Caramello si trova alla posizione #9 della classifica FIMI dei singoli più acquistati (salito di cinque posizioni rispetto alla scorsa settimana) e alla #7 su iTunes. Anche su Spotify è fra i brani più ascoltati del mese. Ed è subito.. Vedrai che il cielo non ci trova facciamo tardi questa sera siamo soltanto noi due perché ogni notte inizia con te non riesco a nasconderti che quando ci ...

