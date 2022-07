Cannelloni alla parmigiana: una ricetta facilissima da leccarsi i baffi! (Di martedì 12 luglio 2022) Le melanzane sono una verdura versatile che si presta alla preparazione di tantissimi piatti, più o meno elaborati. Oggi vi presentiamo la ricetta dei Cannelloni alla parmigiana, che vi lasceranno senza parole da quanto sono buoni. Procuratevi gli ingredienti sotto elencati e seguite le istruzioni per la corretta preparazione. Buon lavoro! Ingredienti 10 Sfoglie di pasta fresca all’uovo Passata di pomodoro 900 gr 2 o 3 Melanzane grandi (2 fette per ogni porzione) Mozzarella a julienne 350 g ( il filone per pizze) Farina 00 q.b. Sale olio extravergine di oliva Olio di semi per friggere Basilico Parmigiano 280 g 1 spicchio di aglio Procedimento In un tegame antiaderente mettete un pochino di olio e uno spicchio d’aglio schiacciato. Fate soffriggere e aggiungete la passata di pomodoro. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 luglio 2022) Le melanzane sono una verdura versatile che si prestapreparazione di tantissimi piatti, più o meno elaborati. Oggi vi presentiamo ladei, che vi lasceranno senza parole da quanto sono buoni. Procuratevi gli ingredienti sotto elencati e seguite le istruzioni per la corretta preparazione. Buon lavoro! Ingredienti 10 Sfoglie di pasta fresca all’uovo Passata di pomodoro 900 gr 2 o 3 Melanzane grandi (2 fette per ogni porzione) Mozzarella a julienne 350 g ( il filone per pizze) Farina 00 q.b. Sale olio extravergine di oliva Olio di semi per friggere Basilico Parmigiano 280 g 1 spicchio di aglio Procedimento In un tegame antiaderente mettete un pochino di olio e uno spicchio d’aglio schiacciato. Fate soffriggere e aggiungete la passata di pomodoro. ...

