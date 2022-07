Cannabis, Santori contro il Pd: “Somigliate alla Lega” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Avrei voluto rispondere agli attacchi ignobili della destra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a rispondere alle ramanzine della segreteria provinciale del Pd, che con un comunicato ad orologeria firmato da Federica Mazzoni mi ricorda che starei ‘minando la credibilità delle istituzioni'”. Così Mattia Santori su Facebook. “Ci sono temi su cui il Pd è pronto a battersi e altri – molti purtroppo – su cui il progressismo della base viene annacquato dall’equilibrismo della dirigenza. La verità è che fino a prova contraria io ad oggi ho la fedina penale pulita mentre voi nei vostri comunicati vi guardate bene dall’entrare nel merito della questione che ho sollevato con la mia autodenuncia”. “La verità è che se davvero sosteneste il ddl Magi oggi difendereste chi viene processato per autocoltivazione ad uso personale, ma la ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Avrei voluto rispondere agli attacchi ignobili della destra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a rispondere alle ramanzine della segreteria provinciale del Pd, che con un comunicato ad orologeria firmato da Federica Mazzoni mi ricorda che starei ‘minando la credibilità delle istituzioni'”. Così Mattiasu Facebook. “Ci sono temi su cui il Pd è pronto a battersi e altri – molti purtroppo – su cui il progressismo della base viene annacquato dall’equilibrismo della dirigenza. La verità è che fino a prova contraria io ad oggi ho la fedina penale pulita mentre voi nei vostri comunicati vi guardate bene dall’entrare nel merito della questione che ho sollevato con la mia autodenuncia”. “La verità è che se davvero sosteneste il ddl Magi oggi difendereste chi viene processato per autocoltivazione ad uso personale, ma la ...

Pubblicità

marcocappato : Mattia Santori ha annunciato che sta coltivando #cannabis in modo da non dover dare soldi alla criminalità. E' quel… - ricpuglisi : Ma quando la sardina Santori è andato alla sede del PD in sacco a pelo mentre gli italiani erano chiusi in lockdown… - Antonella_Soldo : .@sbonaccini dice che Mattia Santori su #cannabis è tenuto a rispettare la legge. Forse gli sfugge che tutte le con… - uPigno : RT @Antonella_Soldo: .@MazzoniFede segretaria del Pd bolognese, dice 'Santori inficia la credibilità istituzionale' su temi 'complessi e de… - katun79 : RT @marcocappato: Mattia Santori ha annunciato che sta coltivando #cannabis in modo da non dover dare soldi alla criminalità. E' quello che… -