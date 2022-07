“Cambia programma”. Gemma Galgani, altra sorpresa a UeD: ha deciso Maria per farla finita (Di martedì 12 luglio 2022) Gemma Galgani via da Uomini e Donne, ma subito protagonista altrove. La voce sta girando in maniera insistente e sta tenendo il pubblico sulle spine. Dopo tanti rumor, sembra che Maria De Filippi abbia deciso di rinunciare alla presenza della torinese nel programma di Canale 5. Una notizia che sicuramente renderebbe molto felice Tina Cipollari, che da anni combatte verbalmente con la ‘nemica’. Ma proprio Queen Mary potrebbe permetterle di avere subito una nuova collocazione. Gemma Galgani via da Uomini e Donne, ma non è tutto. Intanto, parlando del dating show, anche un cavaliere potrebbe lasciare per sempre. Secondo il sito Fidelity House, a rischiare di non poter partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne sarebbe il cavaliere Luciano Giannelli: “La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)via da Uomini e Donne, ma subito protagonista altrove. La voce sta girando in maniera insistente e sta tenendo il pubblico sulle spine. Dopo tanti rumor, sembra cheDe Filippi abbiadi rinunciare alla presenza della torinese neldi Canale 5. Una notizia che sicuramente renderebbe molto felice Tina Cipollari, che da anni combatte verbalmente con la ‘nemica’. Ma proprio Queen Mary potrebbe permetterle di avere subito una nuova collocazione.via da Uomini e Donne, ma non è tutto. Intanto, parlando del dating show, anche un cavaliere potrebbe lasciare per sempre. Secondo il sito Fidelity House, a rischiare di non poter partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne sarebbe il cavaliere Luciano Giannelli: “La ...

