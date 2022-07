(Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - L'lacon ilper la prima volta dal 2002, da quando la moneta unicapea è nata: in tarda mattinata segna il minimo a 0,99995 e ora si attesta a 1,003. "La valuta comune soffre e le posizioni corte sono aumentate nel corso degli ultimi giorni, ma le paure di un'interruzione delle forniture di gas rendono l''una patata bollente' che nessuno vuole detenere almeno per ora", spiegano gli analisti di Ebury. I timori di recessioni si fanno sentire. "Le valute sono una strada a doppio senso. IlUsa è sostenuto da una Fed in prima linea nella lotta all'inflazione, che sta aumentando il differenziale dei tassi d'interesse con gran parte del mondo sviluppato. Mentre i crescenti rischi di recessione a livello ...

Pubblicità

TV7Benevento : Cambi: euro tocca parità con dollaro, nuovi minimi dopo 20 anni - - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro tocca parita' col #dollaro, poi risale a 1,00078 - Borsa Italiana - emiliomagrini : RT @ElioLannutti: Cambi: euro sempre più giù sfiora parità col dollaro a 1,000485. I frutti avvelenati della guerra scellerata, che rafforz… - robertoluciani6 : RT @ElioLannutti: Cambi: euro sempre più giù sfiora parità col dollaro a 1,000485. I frutti avvelenati della guerra scellerata, che rafforz… - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8457 sterline alle 11.30 - Borsa Italiana -

Nel frattempo a livello tecnico vediamo dei livelli di forte ipervenduto su tutti icontro ...e il mercato necessita di vedere un dollaro tentare di sgonfiarsi per poi ritornare a compraree ...... la Banca centrale europea e la Hrvatska Narodna Banka (la banca centrale croata) hanno deciso di monitorare gli sviluppi della kuna rispetto all'sul mercato deifino al 1° gennaio 2023. ...Parità euro dollaro, cosa cambia. Ma cosa cambia ora Gli investitori hanno preferito il biglietto verde come bene rifugio, tanto che il dollaro ha guadagnato quasi il 14% dall'inizio dell'anno. Un eu ...Milano, 12 lug. L'euro tocca la parità con il dollaro per la prima volta dal 2002, da quando la moneta unica europea è nata: in tarda mattinata segna il minimo ...