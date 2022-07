Calendario Europei canoa velocità 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022) Da giovedì 18 a domenica 21 agosto si terranno a Monaco di Baviera, in Germania glidie para: saranno nel complesso 41 i titoli continentali in palio. Glidie parasaranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport+HD ed in direttasu Rai Play. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni deglidie paraVELOCITA’GIOVEDÌ 18 AGOSTOSessione mattutina 09.00VELOCITA’ – K4 ...