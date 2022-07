Caldo record, gli effetti sulla mente: dall'aggressività al rallentamento cognitivo. Ecco come i cambiamenti climatici influenzano la psiche (Di martedì 12 luglio 2022) Dal 19 luglio, dopo una breve tregua, l' Italia tornerà a ' bollire ' , e con lei tutta l' Europa . Secondo le previsioni meteo le temperature arriveranno a superare i 40° e questa quarta ondata sarà ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Dal 19 luglio, dopo una breve tregua, l' Italia tornerà a ' bollire ' , e con lei tutta l' Europa . Secondo le previsioni meteo le temperature arriveranno a superare i 40° e questa quarta ondata sarà ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - blugiglio : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - huchukato : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - Ty_il_nano : Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - ilgiornale : Torna il caldo anticiclonico, con le temperature destinate ad attestarsi nuovamente oltre i 40 gradi. L'… -