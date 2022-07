“Caldo anomalo” e Sabrina Salerno diventa esplosiva: mai visto un bikini così (Di martedì 12 luglio 2022) Sabrina Salerno non smette mai di stupire i suoi fan e stavolta lo ha fatto mettendosi in bella mostra con un bikini mozzafiato. Sabrina Salerno lo ha fatto di nuovo e stavolta ha scioccato letteralmente i suoi fan. Del resto, da una showgirl di questo calibro non ci si aspetta nulla di meno. Con i L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 12 luglio 2022)non smette mai di stupire i suoi fan e stavolta lo ha fatto mettendosi in bella mostra con unmozzafiato.lo ha fatto di nuovo e stavolta ha scioccato letteralmente i suoi fan. Del resto, da una showgirl di questo calibro non ci si aspetta nulla di meno. Con i L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

RaiNews : 'E' come prendere un cubetto di ghiaccio dal freezer e metterlo in cucina' così il glaciologo del CNR Colucci spieg… - Micky16278458 : Patisco tanto jl caldo African, ma detesto quelle notifiche che ti piovono sul cellulare, minacciose e ti fanno sba… - mitbrandi : @marcodecade Ma secondo me è colpa della Raggi, sicuramente e Lei che manda i piromani e Va nei comuni vicini a sot… - emsiae : Grandissima ammirazione per i turisti che decidono di visitare le nostre città con questo caldo anomalo e nelle ore più calde della giornata - rassegnally : #primapagina #10luglio #FrontPage Crisi idrica senza soluzione al Nord, gli invasi montani sono a secco, countdo… -