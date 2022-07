Calciomercato Serie A LIVE: Koulibaly ha l’accordo con il Chelsea, l’Inter valuta anche Savic, Linetty vuole la Samp (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 12 LUGLIO Il Torino vorrebbe cederlo allo Spezia, Linetty punta i piedi e vuole la Samp (CLICCA QUI)l’Inter sonda altri difensori, Savic può entrare nella lista di Inzaghi (CLICCA QUI)Una voce dall’Inghilterra: accordo per Koulibaly tra Chelsea e Napoli il Chelsea ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 12 LUGLIO Il Torino vorrebbe cederlo allo Spezia,punta i piedi ela(CLICCA QUI)sonda altri difensori,può entrare nella lista di Inzaghi (CLICCA QUI)Una voce dall’Inghilterra: accordo pertrae Napoli il...

Allegri: 'Più forti con Di Maria e Pogba. De Ligt Se parte lo sostituiremo bene' MERCATO Il calciomercato chiuderà solo l'1 settembre, ma le voci si rincorrono e anche Allegri dice la sua. "De Ligt Come sapete tutti, c'è stato un incontro con il Bayern, ma Matthijs oggi è un ... Calciomercato. Il Taggia puntella la difesa, fatta per Maurizio Alberti Il Taggia è stata la grande favola della passata stagione in Eccellenza. I giallorossi sono arrivati a pochi passi dalla promozione in Serie D, cedendo le armi al Chisola, capace di battere anche L'Aquila in finale playoff. La squadra di mister Siciliano punta a disputare anche nella prossima stagione un campionato di buon profilo e ... Corriere dello Sport La Juventus ha la carta vincente per prendere Bremer: svolta improvvisa Per arrivare a Bremer, difensore del Torino, la Juventus potrebbe beffare l'Inter con una carta a sorpresa: le ultime di calciomercato ... Calcio, Colonna è del Fanfulla Un centrocampista che ha appena vinto il campionato di Serie D arriva alla corte di Emiliano Bonazzoli. Classe 2000, capace di ricoprire diversi ruoli sulla mediana, Emanuele Colonna è l’ultimo rinfor ... MERCATO Ilchiuderà solo l'1 settembre, ma le voci si rincorrono e anche Allegri dice la sua. "De Ligt Come sapete tutti, c'è stato un incontro con il Bayern, ma Matthijs oggi è un ...Il Taggia è stata la grande favola della passata stagione in Eccellenza. I giallorossi sono arrivati a pochi passi dalla promozione inD, cedendo le armi al Chisola, capace di battere anche L'Aquila in finale playoff. La squadra di mister Siciliano punta a disputare anche nella prossima stagione un campionato di buon profilo e ... Calciomercato Serie B, Bari: sfuma Moncini, obiettivo Maric Per arrivare a Bremer, difensore del Torino, la Juventus potrebbe beffare l'Inter con una carta a sorpresa: le ultime di calciomercato ...Un centrocampista che ha appena vinto il campionato di Serie D arriva alla corte di Emiliano Bonazzoli. Classe 2000, capace di ricoprire diversi ruoli sulla mediana, Emanuele Colonna è l’ultimo rinfor ...