Calciomercato Napoli | Dybala può arrivare | ecco come

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo essere stato ad un passo dall’Inter,torna prepotentemente al centro deldel. Accostato anche a Roma e Milan, l’argentino adesso sembra essere vicino agli azzurri che, secondo il Corriere della Sera, sono l’unica squadra italiana ad aver mantenuto i contatti con l’entourage della Joya. L’arrivo dell’attaccante ex Juve, però, è particolarmente difficile e il ds Giuntoli dovrà verosimilmente sacrificare qualcuno dei big per portare il classe ‘93 all’ombra del Vesuvio. 4 piste italiane perma attenzione ai club stranieridetto, nelle ultime settimane Pauloè stato accostato a numerose squadre italiane, Inter in primis. I nerazzurri erano arrivati vicinissimi all’argentino ma hanno dovuto fermarsi per aspettare qualche cessione e ...

DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @EmpoliCalcio: Luperto ha firmato. Arriva dal Napoli con la formula del prestito oneroso c… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - lucacimini82 : Leggo di persone che dubitano delle qualità di #Kimpembe del #Psg ‘..magari ce cascano…’ Fisicità, impostazione… - sportli26181512 : Napoli, Politano incontra Giuntoli: fissato il prezzo: Ieri nel ritiro di Dimaro, Matteo Politano ha incontrato il… -

news, è fatta per il passaggio di Ostigard alIlestivo sta consegnando un nuovo difensore centrale a mister Luciano Spalletti vista l'intesa raggiunta con il Brighton per portare Leo Ostigard alin questa sessione di ......di vedere Paulo Dybala alla Roma sembrano aumentare sensibilmente in queste ore di...essere promesso all' Inter che però non ha affondato il colpo così come il Milan mentre ilha ...Ieri nel ritiro di Dimaro, Matteo Politano ha incontrato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ribadendo la volontà di partire: per il Napoli costa 15-20 milioni di euro.Giorni decisivi per il nuovo Napoli. Scenari, sogni, situazioni che in questa settimana potrebbero diventare più concreti. CALCIOMERCATO NAPOLI. L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha ...