Calciomercato Monza, Petagna mai così vicino: la situazione (Di martedì 12 luglio 2022) Continua la scia di indiscrezioni che vede il neopromosso Monza di Adriano Galliani protagonista più attivo della sessione estiva di mercato in vista della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A. È un periodo di grande rinnovamento in casa biancorossa, con il club di Silvio Berlusconi impegnato sulle trattative e negli esordi dei nuovi arrivati: Pessina (eletto capitano), Cragno, Ranocchia e Birindelli hanno recentemente esordito con la maglia dei lombardi nella prima amichevole stagionale, terminata 0-0. In virtù di questo risultato è chiaro come alla rosa di mister Giovanni Stroppa manchi ancora l’attaccante goleador, la punta in grado di traghettare a suon di reti la squadra verso la salvezza tranquilla. Ecco le ultime dal Calciomercato del Monza. Calciomercato Monza: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Continua la scia di indiscrezioni che vede il neopromossodi Adriano Galliani protagonista più attivo della sessione estiva di mercato in vista della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A. È un periodo di grande rinnovamento in casa biancorossa, con il club di Silvio Berlusconi impegnato sulle trattative e negli esordi dei nuovi arrivati: Pessina (eletto capitano), Cragno, Ranocchia e Birindelli hanno recentemente esordito con la maglia dei lombardi nella prima amichevole stagionale, terminata 0-0. In virtù di questo risultato è chiaro come alla rosa di mister Giovanni Stroppa manchi ancora l’attaccante goleador, la punta in grado di traghettare a suon di reti la squadra verso la salvezza tranquilla. Ecco le ultime daldel: ...

