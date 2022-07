Calciomercato Monza: Petagna è il nuovo indiziato per l’attacco (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Monza, anche Andrea Petagna nel taccuino di Adriano Galliani: pronta l’offerta al Napoli per il prestito Il Calciomercato del Monza è un capitolo a parte di questa finestra di mercato: i lombardi sono scatenati e ogni giorno spunta fuori un nome per la squadra di Berlusconi. L’ultimo nella lista di Galliani sarebbe Andrea Petagna. I biancorossi sono pronti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, a fare un offerta al Napoli per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza attorno ai 13/14 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), anche Andreanel taccuino di Adriano Galliani: pronta l’offerta al Napoli per il prestito Ildelè un capitolo a parte di questa finestra di mercato: i lombardi sono scatenati e ogni giorno spunta fuori un nome per la squadra di Berlusconi. L’ultimo nella lista di Galliani sarebbe Andrea. I biancorossi sono pronti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, a fare un offerta al Napoli per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza attorno ai 13/14 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

