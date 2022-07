Calciomercato Monza, l’ufficialità fa esultare Galliani: i tifosi ora sognano (Di martedì 12 luglio 2022) Il Monza si prepara alla prima stagione in Serie A e l’AD Galliani esulta dinanzi alla nuova ufficialità: adesso i tifosi possono sognare. La promozione in Serie A è stato un risultato a dir poco storico, ma adesso il Monza è pronto a fare sul serio. L’ambizione dei brianzoli non è quella di essere una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Ilsi prepara alla prima stagione in Serie A e l’ADesulta dinanzi alla nuova ufficialità: adesso ipossono sognare. La promozione in Serie A è stato un risultato a dir poco storico, ma adesso ilè pronto a fare sul serio. L’ambizione dei brianzoli non è quella di essere una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : ??? #Monza, domani incontro con la #Roma per #Villar. Nelle prossime ore anche una proposta per #Petagna, per la dif… - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | #Villar è a un passo dopo l'incontro con la @OfficialASRoma: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | #Marlon è arrivato in Italia - FOTO - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Lazio, ecco Romagnoli, ufficiale anche Gila. Monza, Villar in prestito - La Gazzetta dello Spo… - calcioverticale : Centrocampo a 3 del #Monza ???? Sensi - Villar - Pessina È un reparto da Europa League trapiantato in una neo-prom… -