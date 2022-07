Calciomercato Milan – In discesa le quotazioni di Ziyech: i motivi (Di martedì 12 luglio 2022) Hakim Ziyech resta nel mirino del Milan per questo Calciomercato estivo, ma la situazione si è andata complicando con il passare dei giorni Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) Hakimresta nel mirino delper questoestivo, ma la situazione si è andata complicando con il passare dei giorni

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni: partirà in gior… - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - lucabianchin7 : #Tsadjout sarà un giocatore della #Cremonese: vicinissimo l’accordo col #Milan. Trasferimento a titolo definitivo,… - Luxgraph : Dani Alves al Barcellona: 'Serve rispetto per chi ha fatto storia del club' - Milannews24_com : #Milan, cambia tutto per #Asensio -