Calciomercato Juventus | Zaniolo nel mirino | nuove idee per sbloccare la trattativa

La Juventus continua a corteggiare Nicolò Zaniolo, che dopo essere stato accostato per lungo tempo al Milan, torna ad essere vicino all'approdo in bianconero. I piemontesi hanno proposto negli scorsi giorni delle contropartite tecniche più conguagli alla dirigenza giallorossa, che però ha rifiutato, preferendo un prestito oneroso. Per finanziare l'acquisto del centrocampista azzurro, quindi, la Vecchia Signora starebbe quindi aspettando novità dalla situazione De Ligt-Bayern Monaco, il cui sblocco potrebbe innescare un interessante effetto domino nel Calciomercato della Juventus. Calciomercato Juventus, proposti Zakaria o Arthur per convincere la Roma Come detto, la Roma è apparsa piuttosto fredda davanti alle contropartite e ai conguagli proposti dalla Juve fino ad ora.

GiovaAlbanese : Il direttore sportivo del #Bayern, Hasan #Salihamidzic, a Torino per incontrare la #Juventus: entra nel vivo la tra… - GiovaAlbanese : La offerta del #Bayern per #DeLigt è di 60 milioni più 10 di bonus (5+5). Per la #Juventus son pochi: atteso rilanc… - DiMarzio : .@juventusfc, Kalidou #Koulibaly il primo della lista in caso di partenza per #DeLigt: si monitorano anche varie al… - _Introducing_me : RT @djusep_joe: #Arrivabene ha un vantaggio nel condurre le trattative che molti sottovalutano, ovvero il non far parte dell'ambiente, del… - ZonaBianconeri : RT @jackcalvarosie: Che tipo di giocatore è #Gabriel (1997)? Un signor titolare dell’#Arsenal ideale per una #Juventus alla ricerca di un d… -