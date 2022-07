Calciomercato Inter: si attende Bremer, ma si allontana Milenkovic (Di martedì 12 luglio 2022) L‘Inter continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato. Nonostante il risaputo tira e molla con Dybala, i nerazzurri sono pronti a chiudere almeno un altro colpo. Si tratta di Bremer, che dovrebbe arrivare a Milano a prescindere da tutto e che non vede l’ora di indossare la casacca nerazzurra. Percorso di allontanamento invece per Milenkovic, ma andiamo a vedere le ultime sul Calciomercato dell’Inter. Calciomercato Inter, la situazione attorno a Bremer Gleison Bremer (Photo credits: Gleison Bremer).Bremer é ormai psicologicamente pronto a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Il giocatore ha un accordo con i nerazzurri già da qualche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) L‘continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato. Nonostante il risaputo tira e molla con Dybala, i nerazzurri sono pronti a chiudere almeno un altro colpo. Si tratta di, che dovrebbe arrivare a Milano a prescindere da tutto e che non vede l’ora di indossare la casacca nerazzurra. Percorso dimento invece per, ma andiamo a vedere le ultime suldell’, la situazione attorno aGleison(Photo credits: Gleison).é ormai psicologicamente pronto a vestire la maglia dell’nella prossima stagione. Il giocatore ha un accordo con i nerazzurri già da qualche ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Arturo #Vidal è arrivato in sede: risoluzione del contratto e poi firma con il @Flamengo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Vidal ha lasciato la sede dell'@Inter: presto per lui l'avventura col @Flamengo ???? - infoitsport : Calciomercato - Inter: Bremer in, Skriniar out. Milan: De Ketelaere sì, Renato Sanches al PSG. Toro-Maggiore: è fat… - Luxgraph : Juve, attesa per Zaniolo. E Arnautovic chiede la cessione -