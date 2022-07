Calciomercato Atalanta, sfida a Roma e Venezia per un centrocampista (Di martedì 12 luglio 2022) Il Calciomercato dell’Atalanta stenta a decollare, coi bergamaschi attivi prevalentemente in uscita. Una situazione di stallo che il tecnico Gasperini spera di sbloccare al più presto. Gli orobici, complice l’ultimo campionato con tante ombre e poche luci, hanno perso – dopo cinque anni consecutivi – l’accesso alle coppe europee. Un ottavo posto finale deludente, che ha lasciato l’amaro in bocca a società e tifosi, desiderosi di riscattarsi già dalla prossima stagione. Per farlo, tuttavia, servirà inserire in organico i giusti rinforzi, in modo da battagliare ad armi pari con le altre big italiane. In tal senso, un acquisto interessante potrebbe essere fatto a in mezzo al campo, dove i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un giovane centrocampista spagnolo, il quale avrebbe, però, anche altre richieste dalla Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Ildell’stenta a decollare, coi bergamaschi attivi prevalentemente in uscita. Una situazione di stallo che il tecnico Gasperini spera di sbloccare al più presto. Gli orobici, complice l’ultimo campionato con tante ombre e poche luci, hanno perso – dopo cinque anni consecutivi – l’accesso alle coppe europee. Un ottavo posto finale deludente, che ha lasciato l’amaro in bocca a società e tifosi, desiderosi di riscattarsi già dalla prossima stagione. Per farlo, tuttavia, servirà inserire in organico i giusti rinforzi, in modo da battagliare ad armi pari con le altre big italiane. In tal senso, un acquisto interessante potrebbe essere fatto a in mezzo al campo, dove i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un giovanespagnolo, il quale avrebbe, però, anche altre richieste dalla Serie ...

