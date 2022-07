Calcio: Roma. Mancini rinnova il contratto fino al 2027 (Di martedì 12 luglio 2022) Il difensore ha finora raccolto 127 presenze e 7 reti con la maglia giallorossa Roma - Gianluca Mancini ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027. "Pensare di aver costruito ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Il difensore hara raccolto 127 presenze e 7 reti con la maglia giallorossa- Gianlucahato il propriocon laal 30 giugno. "Pensare di aver costruito ...

ROMA - Gianluca Mancini ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027. "Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa - ha dichiarato il 26enne ...