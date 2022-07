Calcio, riparte il campionato ucraino: in campo dal 23 agosto a porte chiuse, confermata la presenza alle competizioni europee (Di martedì 12 luglio 2022) Vista la critica situazione bellicosa che si era venuta a creare in Ucraina (e che, purtroppo, persiste tutt’oggi), la Premier Liga era stata interrotta lo scorso 24 febbraio e cancellata la stagione 2021-2022, in attesa appunto che il tutto si placasse e si giungesse a una risoluzione dei problemi. Così non è stato, l’invasione russa prosegue a discapito dell’Ucraina che cerca, lentamente, di tornare alla normalità; come annunciato dal ministro della gioventù e dello sport dell’Ucraina, Vadym Gutzait, il campionato ucraino è ufficialmente pronto per ripartire. A partire dal 23 agosto, infatti, le 16 squadre partecipanti potranno tornare a scendere in campo per competere per il titolo nazionale, chiaramente il tutto a porte chiuse: il contesto non è di certo dei migliori, oltre che ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Vista la critica situazione bellicosa che si era venuta a creare in Ucraina (e che, purtroppo, persiste tutt’oggi), la Premier Liga era stata interrotta lo scorso 24 febbraio e cancellata la stagione 2021-2022, in attesa appunto che il tutto si placasse e si giungesse a una risoluzione dei problemi. Così non è stato, l’invasione russa prosegue a discapito dell’Ucraina che cerca, lentamente, di tornare alla normalità; come annunciato dal ministro della gioventù e dello sport dell’Ucraina, Vadym Gutzait, ilè ufficialmente pronto per ripartire. A partire dal 23, infatti, le 16 squadre partecipanti potranno tornare a scendere inper competere per il titolo nazionale, chiaramente il tutto a: il contesto non è di certo dei migliori, oltre che ...

