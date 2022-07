(Di martedì 12 luglio 2022) "Devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene". CLUSONE - "Che campionato mi aspetto? Mi aspetto una, l'è tornare inLeague o in Champions". Così il ...

OfficialUSS1919 : ?? MATTEO LOVATO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accord… - Gazzetta_it : Calciomercato, Ilicic è al bivio tra Bologna e Atalanta: - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Atalanta. Palomino 'Stagione difficile, obiettivo Europa' - sportface2016 : #Atalanta, #Palomino: 'Sarà una stagione difficile. Errori del Var contro di noi? Acqua passata' - STnews365 : Atalanta: Zapata nel mirino del Newcastle. Il costo del cartellino è di circa 40 milioni di euro

... Monza - San Giuliano City (a Monzello) 3 agosto: Juventus A - Juventus B (a Villar Perosa) 6 agosto : Valencia -(a Valencia) 6 agosto: Inter - Villarreal (a Pescara): tutte le ...Così il difensore dell'José Luis Palomino durante il ritiro a Clusone della compagine orobica: "Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una ... Caccia a un baby talento spagnolo Continua il corteggiamento da parte del dt rossoblù Sartori Il Bologna, come ormai ammettono anche i diretti interessati dalla società, corteggia da tempo Josip Ilicic, possibile fattore in grado di a ...Seduta con partitine, anche non solo a sfondo calcistico, per la squadra Nelle fatiche del ritiro ogni tanto c’è spazio anche per un po’ di puro divertimento. E’ andata in questa direzione la scelta d ...