Cairo | “Voglio mantenere la promessa fatta a Bremer | ma alle giuste cifre”

Urbano Cairo sul futuro di Gleison Bremer Uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato è Gleison Bremer il cui futuro al Torino è in bilico, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Di lui e delle offerte ricevute ne ha parlato Urbano Cairo, presidente granata, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di La7. "C'è un prezzo giusto per Bremer? C'è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato beneIl giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui fosse arrivata una offerta adeguata l'avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che ...

