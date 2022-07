Cagliari | Daniele Conti lascia il ruolo di coordinatore della Primavera | dimissioni per motivi personali

Leggi su sportface

(Di martedì 12 luglio 2022)il. L’ex centrocampista rossoblù, infatti, nella giornata di ieri ha rassegnato le propriedatecnico. Ad annunciarlo è stata la stessa società sarda mediante un comunicato: “Il club accoglie con rammarico le sue, improvvise e dettate da ragioni, e nell’esprimergli un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni, auspica di poter lavorare di nuovo insieme in futuro. Le sue qualità umane, unite all’esperienza e al forte senso di appartenenza ai colori rossoblù sono state una risorsa preziosa, in particolare nella scoperta, crescita e valorizzazione dei giovani, che in lui hanno visto un’autentica guida”. ...