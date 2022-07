Brescia | nuovi guai per Cellino | il pm chiede il sequestro di 59 milioni

(Di martedì 12 luglio 2022) La procura diha chiesto il blocc di 59di euro di beni dell’attuale presidente del club, MassimoGiornata decisiva per Massimo. Il presidente delè chiamato oggi a difendersi dai reati di natura fiscale per cui è accusato. Come riportato da Tuttosport, la Procura diil blocco di 59di euro di beni dell’attuale presidente della società lombarda. Nel caso in cui la sentenza dovesse essere avversa a, di riflesso, potrebbero anche prospettarsi scenari molto duri sul futuro del club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La procura di Brescia ha chiesto il blocco di 59 milioni di euro di beni dell'attuale presidente del club, Massimo Cellino. Giornata decisiva per Massimo Cellino. Il presidente del Brescia è chiamato oggi a difendersi dai reati di natura fiscale per cui è accusato. Come riportato da Tuttosport, la Procura di Brescia chiede il blocco di 59 milioni di euro di beni dell'attuale presidente della società lombarda. Nel caso in cui la sentenza dovesse essere avversa a Cellino, di riflesso, potrebbero anche prospettarsi scenari molto duri sul futuro del club. Si è conclusa dopo due ore l'udienza del presidente del Brescia Massimo Cellino davanti al tribunale del Riesame.