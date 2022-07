Borsa: Europa fiacca dopo Wall street, Milano giù con banche (Di martedì 12 luglio 2022) I mercati azionari principali del Vecchio continente migliorano e ondeggiano attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street. La Borsa peggiore è nettamente quella di Madrid che scende di oltre un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) I mercati azionari principali del Vecchio continente migliorano e ondeggiano attorno alla paritàl'avvio di. Lapeggiore è nettamente quella di Madrid che scende di oltre un ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa fiacca dopo Wall street, Milano giù con banche: Male Madrid. Euro a 1,004 dopo aver provato discesa s… - infoiteconomia : Borsa: avvio in calo in Europa, Parigi -0,6% - infoiteconomia : Borsa Europa in calo, gas in rialzo e petrolio sotto 100 dollari - barramaurizio : Borsa: avvio in calo in Europa, Parigi -0,6% - Eddie_Poker : Borsa Milano,fiacca con Europa, affonda Saipem, bene Leonardo - -