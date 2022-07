Bonus chef fino a 6mila euro, come averlo e quali spese copre (Di martedì 12 luglio 2022) È pronto il Bonus chef, il credito d’imposta fino a un massimo di 6mila euro destinato a cuochi professionisti di alberghi e ristoranti. Il ministero dello Sviluppo economico e quello del Lavoro e dell’Economia hanno fissato le regole di accesso e i limiti dell’agevolazione, riservata alle spese effettuate in tutto il 2021 e il 2022. Lo sconto fiscale ha valore massimo di 6mila euro, ma per il Bonus è stato stanziato un milione l’anno per tre anni: se le richieste dovessero superare le risorse disponibili, il Ministero potrà ridurre proporzionalmente le agevolazioni calcolate per ogni beneficiario. Bonus chef, cos’è Il Bonus chef è un credito d’imposta previsto dalla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 luglio 2022) È pronto il, il credito d’impostaa un massimo didestinato a cuochi professionisti di alberghi e ristoranti. Il ministero dello Sviluppo economico e quello del Lavoro e dell’Economia hanno fissato le regole di accesso e i limiti dell’agevolazione, riservata alleeffettuate in tutto il 2021 e il 2022. Lo sconto fiscale ha valore massimo di, ma per ilè stato stanziato un milione l’anno per tre anni: se le richieste dovessero superare le risorse disponibili, il Ministero potrà ridurre proporzionalmente le agevolazioni calcolate per ogni beneficiario., cos’è Ilè un credito d’imposta previsto dalla ...

qui_finanza : Bonus chef fino a 6mila euro, come averlo e quali spese copre - TrendOnline : Il #bonuschuochi diventa realtà! Fino a 6.000€ per le spese sostenute per macchinari, strumenti e corsi di formazio… - Pananick67 : Sapete che esiste anche un bonus chef? No vero? Ed invece si! Incredibile come si regalino soldi a pioggia a chiunq… - Agenparl : BONUS CHEF, SPENA (FI): “DA OGGI E’ REALTA’. BOCCATA D’OSSIGENO PER CUOCHI PROFESSIONISTI” - -