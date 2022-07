Bonus 200 euro, ecco le categorie di lavoratori escluse (Di martedì 12 luglio 2022) Nei prossimi mesi circa 30 milioni di italiani riceveranno il Bonus 200 euro. La misura, tra gli interventi principali previsti dal Dl aiuti, – atteso ora, dopo il voto finale di fiducia dell’aula di Montecitorio, all’esame del Senato – sarà erogata a luglio a poco più della metà della popolazione per alleggerire l’impatto dei rincari delle bollette energetiche su famiglie e imprese. Arriverà direttamente nelle buste paga di luglio a 13,7 milioni di lavoratori dipendenti e a 13,7 milioni di pensionati. Gli altri dovranno fare domanda all’Inps. Il beneficio si può ottenere fino a un tetto massimo di reddito lordo annuo di 35mila euro. Tuttavia l’incentivo non è rivolto a tutti e – come denunciano i sindacati Cgil, Cisl e Uil – ad essere escluse sono anche alcune tra le categorie di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 luglio 2022) Nei prossimi mesi circa 30 milioni di italiani riceveranno il200. La misura, tra gli interventi principali previsti dal Dl aiuti, – atteso ora, dopo il voto finale di fiducia dell’aula di Montecitorio, all’esame del Senato – sarà erogata a luglio a poco più della metà della popolazione per alleggerire l’impatto dei rincari delle bollette energetiche su famiglie e imprese. Arriverà direttamente nelle buste paga di luglio a 13,7 milioni didipendenti e a 13,7 milioni di pensionati. Gli altri dovranno fare domanda all’Inps. Il beneficio si può ottenere fino a un tetto massimo di reddito lordo annuo di 35mila. Tuttavia l’incentivo non è rivolto a tutti e – come denunciano i sindacati Cgil, Cisl e Uil – ad esseresono anche alcune tra ledi ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Servono segnali immediati. Nessuno si salverà da crisi e inflazione con un bonus una tantum da 200 euro. Il… - borghi_claudio : Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. T… - fattoquotidiano : Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del “reddito… - Al_JVe : RT @Simo_Cardellini: In Italia i sindacati (CISL e UIL) chiedono al governo di prolungare il bonus dei 200€. In Germania i sindacati chied… - DaniTerrinoni : Se il M5S apre la #crisidigoverno per tornaconto elettorale non votando il dl Aiuti che stanzia 23 mld contro il ca… -