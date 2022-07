Bologna, il terzo acquisto dell'estate è Ferguson (Di martedì 12 luglio 2022) Il Bologna batte il terzo acquisto del calciomercato. Dopo l'ingaggio dello svincolato Lykogiannis e di Angeli dall'Imolese, è il turno di Lewis Ferguson, 22 anni, centrocampista scozzese proveniente ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Ilbatte ildel calciomercato. Dopo l'ingaggioo svincolato Lykogiannis e di Angeli dall'Imolese, è il turno di Lewis, 22 anni, centrocampista scozzese proveniente ...

Pubblicità

glooit : Bologna, il terzo acquisto dell'estate è Ferguson leggi su Gloo - terzo_joy : RT @AlessandroMagg4: Dopo l'addio a Chris Singleton, l'Anadolu Efes si inserisce nella trattativa tra la Virtus Bologna e Achille Polonara.… - plato_nico_ : potrebbe semplicemente essere uno al terzo anno di unversità che fuma l’3rba in piazza verdi e suona nei pub a bologna non lo so - ACMClubNotts : @baronemarco80 Ahah…si sì certo tranquillo…terzo o quarto come quest’anno…domanda ma Giroud si è girato o è rimasto ancora a Bologna? - TRIESTE_news : Iron Maiden vs Nagane Mujesane. Il terzo match segreto si è giocato a Bologna - -