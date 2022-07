Biden contestato per il viaggio in Arabia. Il Washington Post: in ginocchio da chi uccise Kashoggi (Di martedì 12 luglio 2022) “Perché il presidente Biden ora va a Jedda per piegare il ginocchio per stringere la mano sporca di sangue del pariah?”. E’ quanto si chiede polemicamente Fred Ryan, editore del Washington Post in un articolo in cui attacca duramente Joe Biden per la sua imminente visita in Arabia Saudita, durante la quale incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman, dal democratico bollato, durante la campagna elettorale, come un “pariah” per il ruolo avuto nell’omicidio nel 2018 di Jamal Kashoggi, il giornalista dissidente che collaborava con il Post. Allora Biden parlava “cercando voti” ed anche nell’andare in Arabia Saudita “ancora una volta è in cerca di voti”. “Il presidente ha giustificato la missione come una mossa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) “Perché il presidenteora va a Jedda per piegare ilper stringere la mano sporca di sangue del pariah?”. E’ quanto si chiede polemicamente Fred Ryan, editore delin un articolo in cui attacca duramente Joeper la sua imminente visita inSaudita, durante la quale incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman, dal democratico bollato, durante la campagna elettorale, come un “pariah” per il ruolo avuto nell’omicidio nel 2018 di Jamal, il giornalista dissidente che collaborava con il. Alloraparlava “cercando voti” ed anche nell’andare inSaudita “ancora una volta è in cerca di voti”. “Il presidente ha giustificato la missione come una mossa ...

