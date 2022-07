Benzina: scende prezzo settimanale, gasolio a 1,98 euro (Di martedì 12 luglio 2022) Prezzi in calo nella media dell'ultima settimana per i carburanti. Secondo i dati elaborati dal Mite, la Benzina al self service è scesa in media a 2,028 euro, con un ribasso di 3,66 centesimi. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Prezzi in calo nella media dell'ultima settimana per i carburanti. Secondo i dati elaborati dal Mite, laal self service è scesa in media a 2,028, con un ribasso di 3,66 centesimi. Il ...

Pubblicità

telodogratis : Benzina: scende prezzo settimanale, gasolio a 1,98 euro - SegirtNews : Benzina: scende prezzo settimanale, gasolio a 1,98 euro - fisco24_info : Benzina: scende prezzo settimanale, gasolio a 1,98 euro: Per la verde calo di 3,6 cents, per il gasolio di 4 cents - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Prezzi della benzina in calo, al self il diesel scende sotto i 2 euro #ANSA - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Prezzi della benzina in calo, al self il diesel scende sotto i 2 euro #ANSA -