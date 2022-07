Belen Rodriguez svela il motivo della sua assenza dai social (Di martedì 12 luglio 2022) Belen Rodriguez è stata assente dai social per diversi giorni. Dopo essere circolate delle voci sul una presunta crisi con Stefano, Belen ha fatto chiarezza dicendo di aver avuto il Covid. Negli ultimi tempi qualcuno pare che abbia notato l’assenza di Belen Rodriguez tanto da essersi diffuse delle voci relative ad una possibile crisi con Stefano De Martino. Ad ogni modo, sembra che nelle scorse ore a fare chiarezza sia stata proprio la stessa showgirl Argentina la quale ha spiegato i motivi che l’hanno portata a stare lontano per qualche giorno da Instagram. Ebbene sì, Belen pare che sia risultata positiva al Covid qualche giorno fa, così come ha spiegato ai suoi follower in alcune Instagram Stories. Ha smentito, quindi quelle voci circolate su una ... Leggi su baritalianews (Di martedì 12 luglio 2022)è stata assente daiper diversi giorni. Dopo essere circolate delle voci sul una presunta crisi con Stefano,ha fatto chiarezza dicendo di aver avuto il Covid. Negli ultimi tempi qualcuno pare che abbia notato l’ditanto da essersi diffuse delle voci relative ad una possibile crisi con Stefano De Martino. Ad ogni modo, sembra che nelle scorse ore a fare chiarezza sia stata proprio la stessa showgirl Argentina la quale ha spiegato i motivi che l’hanno portata a stare lontano per qualche giorno da Instagram. Ebbene sì,pare che sia risultata positiva al Covid qualche giorno fa, così come ha spiegato ai suoi follower in alcune Instagram Stories. Ha smentito, quindi quelle voci circolate su una ...

