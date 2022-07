Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Spunta una foto che chiarisce tutto

(Di martedì 12 luglio 2022): Si è vociferato davvero tantissimo su una ipotetica nuova rottura fra la coppia più chiacchierata del momento,De. Le recenti parole di Mika su Andrea Delogu e il silenzio social dell'argentina, inoltre, hanno contribuito a far credere il peggio. Vediamo cosa c’è di vero Durante la puntata di giovedì scorso del Tim Summer Hits, lo show diretto daDee Andrea Delogu, sul palco si sono alternati davvero molti grandi artisti. Fra questi, il buon Mika ha spiazzato tutti riferendosi ai due conduttori come “una bella coppia, in senso romantico”. Nonostante la grande professionalità dei presentatori, è trasparito sui loro volti un leggero imbarazzo ed in molti si sono chiesti ...

Pubblicità

361_magazine : Belen Rodriguez è stata assente dai social qualche giorno fa e subito si è parlato di crisi con Stefano De Martino… - blogtivvu : Andrea Iannone verso il Grande Fratello Vip? L’ex fidanzato di Belen Rodriguez commenta l’indiscrezione - IsaeChia : #GfVip 7, Andrea Iannone quarto Vippone ufficiale? L’indizio di Alfonso Signorini Si era vociferato di un possibil… - RegalinoV : Belen Rodriguez spiega il motivo dell’assenza dai social e spegne le polemiche - redazionerumors : Sul suo profilo Instagram la showgirl fa chiarezza e spiega perché non si è fatta vedere per alcuni giorni -

Antonino Spinalbese fa una dedica social a Luna Marì per il compleanno Antonino Spinalbese fa una dolce dedica alla figlia Luna Marì per il suo compleanno. L'ex compagno diha postato un tenero scatto della figlia e a corredo ha scritto la seguente didascalia: "Sei tu lei. 1YEAR". Immediata la reazione dei fan che hanno inondato di cuori e commenti il ...Stefano De Martino e, ma quale crisi... Stefano De Martino esono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Da quando sono tornati insieme i brusii del gossip si sono ...Belen ha dichiarato di essere sparita per qualche giorno dai social perché ha contratto il Covid: 'L'ho preso in maniera brutta' ...La scorsa settimana Belen Rodriguez è stata assente per alcuni giorni dai social, ragione per la quale si sono scatenate sul web le ipotesi sulle ...