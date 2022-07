Belen Rodriguez contro le malelingue: “Nessuna crisi, ho avuto il Covid” (Di martedì 12 luglio 2022) Belen Rodriguez è stata assente dai social qualche giorno fa e subito si è parlato di crisi con Stefano De Martino e non solo Belen Rodriguez contro le malelingue: macché crisi con Stefano. La showgirl argentina è sparita qualche giorno dai social per poi tornare e spiegare i motivi della sua assenza. Nel frattempo sono state avanzate diverse ipotesi sul web circa la sua assenza. C’è chi ha parlato di crisi con Stefano De Martino o chi invece ha parlato di problemi legati alla presunta futura partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. In realtà nulla di tutto questo, come spiega la bella conduttrice di Tu si que vales proprio dai camerini del programma dove sta registrando la nuova edizione. “Ho fatto un bel ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022)è stata assente dai social qualche giorno fa e subito si è parlato dicon Stefano De Martino e non solole: macchécon Stefano. La showgirl argentina è sparita qualche giorno dai social per poi tornare e spiegare i motivi della sua assenza. Nel frattempo sono state avanzate diverse ipotesi sul web circa la sua assenza. C’è chi ha parlato dicon Stefano De Martino o chi invece ha parlato di problemi legati alla presunta futura partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. In realtà nulla di tutto questo, come spiega la bella conduttrice di Tu si que vales proprio dai camerini del programma dove sta registrando la nuova edizione. “Ho fatto un bel ...

