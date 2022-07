Bct, Fatima Trotta dalla tv all’arte grafica: “Presto una mostra importante e un nuovo progetto teatrale con Da Vinci” (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Solare, bella e simpatica è diventata uno dei volti più noti del piccolo schermo. Fatima Trotta, showgirl e conduttrice partenopea, ormai ex padrona di casa di ‘Made in Sud’, il programma comico che ha condotto dal 2008 su RaiDue, è un vulcano di energie. La sua parlantina è talmente fluida e spedita che risulta quasi difficile starle dietro. L’abbiamo incontrata al photocall della prima serata della sesta edizione del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Per Fatima si tratta di un ritorno in città: “Sono contenta di tornare qui, è un bellissimo Festival. Cosa posso raccontarvi? Sto lavorando al prossimo progetto teatrale con Sal Da Vinci, Masaniello Revolution, e inizieremo a breve dopo le vacanze estive. Chi mi conosce ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Solare, bella e simpatica è diventata uno dei volti più noti del piccolo schermo., showgirl e conduttrice partenopea, ormai ex padrona di casa di ‘Made in Sud’, il programma comico che ha condotto dal 2008 su RaiDue, è un vulcano di energie. La sua parlantina è talmente fluida e spedita che risulta quasi difficile starle dietro. L’abbiamo incontrata al photocall della prima serata della sesta edizione del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Persi tratta di un ritorno in città: “Sono contenta di tornare qui, è un bellissimo Festival. Cosa posso raccontarvi? Sto lavorando al prossimocon Sal Da, Masaniello Revolution, e inizieremo a breve dopo le vacanze estive. Chi mi conosce ...

