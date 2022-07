(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. -(Adnkronos) - E' statoildi conversione fra la Kuna croata e l'euro in vista dell'adozione da parte di Zagabria della moneta unica a partire dal 1°. Lo comunica la Bce spiegando che ilprevede 7,53450 kune per un euro, pari a quello attualmente in vigore. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea ha formalmente approvato l'adesione dellaall'area dell'euro : la Banca centrale europea e la Hrvatska Narodna Banka (la banca centrale croata) hanno deciso di monitorare gli sviluppi della kuna rispetto all'euro sul mercato dei cambi fino al 1°. Peraltro già da ottobre 2020, la Bce aveva preso la responsabilità della vigilanza diretta su otto banche croate significative e la supervisione di 15 ...

Pubblicità

TV7Benevento : Bce: ufficiale ingresso Croazia in Eurozona a gennaio 2023, fissato tasso cambio - - fdiviterbo : Giorgia Meloni : L'Italia aveva già ricevuto un richiamo ufficiale dalla BCE sulla spregiudicata lotta all'unica mo… - TweetDiPopolo : L'Italia aveva già ricevuto un richiamo ufficiale dalla BCE sulla spregiudicata lotta all'unica moneta a corso lega… -

Il Sannio Quotidiano

Intanto sui mercati si attende anche l'avviosulla stagione degli utili a Wall Street. ... Sotto la lente anche il discorso di Villeroy dellae quello di Barkin della Fed.In attesa di uno strappoche non si sa se si consumerà . Di certo c'è che non aprirà una ... Ma chi ha parlato con l'ex presidente delladice che nutre forti dubbi sulla possibilità di ... Bce: ufficiale ingresso Croazia in Eurozona a gennaio 2023, fissato tasso cambio Roma, 12 lug. -(Adnkronos) - E' stato fissato il tasso di conversione fra la Kuna croata e l'euro in vista dell'adozione da parte di Zagabria della moneta unica a partire dal 1° gennaio 2023.Nei piccoli istituti è più alto il rischio di intaccare i depositi. Visco: per le crisi occorre un veicolo con soggetti pubblici ...