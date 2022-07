Basta filosofare | Lei non capisce | Concita-De Masi si prendono a schiaffi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Siamo a In Onda, daDe Gregorio e David Parenzo, dove ospite in collegamento c'è il sociologo grillino Domenico De, recentemente balzato al centro delle cronache - politiche - per l'intervista al Fatto Quotidiano, house organ pentastellato, in cui affermava che Beppe Grillo gli avesse fatto vedere i messaggi in cui Mario Draghi gli chiedeva di sbarazzarsi di Giuseppe Conte. Intervista che ha avuto un dirompente impatto politico e che ha sollevato un vespaio di polemiche. E su La7, nella puntata di lunedì 11 luglio, si parla ovviamente della compagine pentastellata, per la quale Desi spende nel consueto elogio: "Noi ci stiamo avvicinando comunque a delle elezioni, tra meno di un anno, con un Italia con 5 milioni e 570mila poveri assoluti", premette, per poi ricordare come "l'unica cosa di sinistra che si è fatta ...