Bassoli | HPE | la persona torna al centro degli spazi del lavoro

Pubblicità

brunati_carlo : RT @edoardx: il CEO di @HPE_IT @claudio_bassoli taglia il nastro del campus di Cernusco sul Naviglio, rinnovato in chiave di #sostenibilita… - coffeecoachingi : RT @PatriziaPia: Bassoli al vertice di #HPE Italia: fondamentale il ruolo della filiera ICT nella trasformazione digitale - ezack : RT @HPE_IT: Il Presidente e CEO di HPE Italia @claudio_bassoli e il sindaco di Cernusco sul Naviglio @ezack hanno aperto l'evento #BACKTOTH… - MarcoLorux : RT @HPE_IT: Il Presidente e CEO di HPE Italia @claudio_bassoli e il sindaco di Cernusco sul Naviglio @ezack hanno aperto l'evento #BACKTOTH… - MarcoLorux : RT @HPE_IT: Il nostro Presidente e CEO @claudio_bassoli ha illustrato la storia del Campus HPE e del continuo rinnovamento dei suoi spazi,… -

... consapevolezza, coerenza, connessione, condivisione."Per le Cinque C il filo conduttore è la focalizzazione - sottolinea- Focalizzazione sulle persone che lavorano all'interno di, sui ...... continua Claudio, "a investire nel talento e nelle competenze, a cementare lo spirito di coesione tra le persone e fare diItalia un luogo dove tutti vorrebbero lavorare. Significa, ...Milano, 12 lug. (askanews) - Una cerimonia per segnare il lancio di una nuova modalità di lavoro; un nuovo corso che si intreccia con le ...HPE, in controtendenza rispetto ad altri big, non punta sul centro di Milano per la sua sede italiane e preferisce rinnovare il suo campus storico a Cernusco sul Naviglio, ripensandolo per le nuove es ...