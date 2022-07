Basket: Nazionale. Il 12 agosto a Bologna super sfida con la Francia (Di martedì 12 luglio 2022) Test di lusso per gli azzurri del ct Pozzecco in vista delle qualificazioni mondiali ROMA - Dopo la Slovenia di Luka Doncic, la Francia di Evan Fournier e Rudy Gobert. Prosegue la parata di stelle per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Test di lusso per gli azzurri del ct Pozzecco in vista delle qualificazioni mondiali ROMA - Dopo la Slovenia di Luka Doncic, ladi Evan Fournier e Rudy Gobert. Prosegue la parata di stelle per ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Nazionale. Il 12 agosto a Bologna super sfida con la Francia - Zipnews : ?? Nuovo Podcast! 'Notiziario Nazionale Sportivo' su @Spreaker #basket #calcio #dal #dallitalia #dello #e #il #mondo… - Sportpassione3 : Il prossimo 2 ottobre, al via del massimo campionato della #pallacanestro nazionale ci saranno Napoli e la neopromo… - CentotrentunoC : #Basket ?? L'ex playmaker della #Dinamo #Sassari Marco #Spissu si racconta tra il presente con la Nazionale di… - basketinside360 : Basket in Carrozzina - Scatta il raduno Venerdì per la nazionale. Ecco i convocati - -