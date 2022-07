Basket | Gigi Datome rinnova il contratto con l’Olimpia Milano “Voglio fare sempre meglio”

(Di martedì 12 luglio 2022) La grande gioia dello scudetto ha aumentato le ambizioni anche per il futuro. Prosegue a braccetto il cammino dele di: il 34enne ha infattito il propriocon la compagine lombarda. “Abbiamoconsideratoun giocatore chiave per la nostra squadra sia per quello che puòin campo sia per l’esempio, la dedizione e la professionalità che dimostra ogni giorno, qualità che non sono meno importanti. Siamo felici che abbia deciso di essere ancora dei nostri” il commento del general manager delChristos Stavropoulos. Le dichiarazioni di: “Sono felice di continuare la mia esperienza al. ...

Pubblicità

sportli26181512 : Olimpia Milano, Datome rinnova: il il roster per la stagione 2022-2023: Prosegue la campagna dell'Olimpia Milano in… - discoradioIT : Basket, Gigi Datome resta all'Olimpia: 'Alziamo ancora l'asticella' - rep_milano : Basket, Gigi Datome resta all'Olimpia: 'Alziamo ancora l'asticella' - Luxgraph : Gigi Datome ancora con l'Olimpia Milano: ufficiale - Eurosport_IT : 'Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre meglio in un club che ha grandi aspirazioni' ?????? #EurosportBASKET |… -

'Abbiamo sempre consideratoun giocatore chiave per la nostra squadra sia per quello che può fare in campo sia per l'esempio, la dedizione e la professionalità che dimostra ogni giorno, qualità ..."Abbiamo sempre consideratoun giocatore chiave per la nostra squadra sia per quello che può fare in campo sia per l'esempio, la dedizione e la professionalità che dimostra ogni giorno, qualità ...'Ho la voglia e l'ambizione di fare sempre meglio', ha detto l'ala biancorossa MILANO (ITALPRESS) - La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...