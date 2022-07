Baseball | Haarlem Week 2022 | Giappone batte Italia | Curaçao e Stati Uniti gioiscono

(Di martedì 12 luglio 2022) Si conclude anche il martedì dell’edizionedella, con tre partite in programma al Pim Mulier Stadion che ospita questa manifestazione a sei squadre dall’alta importanza internazionale. L’, prima a scendere in campo, è stata superata dalcon un incontrovertibile 9-0. Nella partita trae Cuba il risultato finale è di 1-0 e si materializza nel secondo inning, quando Gregorius, dopo un doppio iniziale, viene spedito a completare il giro del diamante dal singolo di Carolina. I cubani non trovano sostanzialmente mai una reale opportunità di pareggiare o sorpassare.: l’regge quattro inning, poi cede il passo al ...

...00Week: Italia - Giappone - Diretta streaming su honkbalsoftbal.tvQuesto perché, dopo Curaçao - Cuba alle 15:30, il pubblico dipotrà seguire l'attesissima Olanda - Stati Uniti, una delle due sfide clou per il team orange in questa manifestazione.Arriva la terza sconfitta per la Nazionale italiana di baseball all'Haarlew Week 2022. I nostri ragazzi dopo l'incoraggiante vittoria contro il Curaçao di ieri hanno ceduto il passo alla corazzata del ...L’ Italia resta in partita contro il Giappone, capolista della 30a Haarlem Baseball Week, fino a quando sul monte c’è un ottimo Claudio Scotti, che lotta testa con il partente nipponico Kota Yazawa, p ...