Barista cinese litiga con cliente italiano | gli spacca la mano con la mazza da baseball | arrestata

(Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug — Entra per bersi una sciocchezza e ne esce con lafratturata per i colpi didainferti dalla. E’ la brutta disavventura capitata a un 55enne di Nerviano (piccolo comune dell’hinterland milanese) che al termine di un lungo litigio avuto con la titolare dell’esercizio, una donnadi 40 anni, è stato ripetutamente colpito — con una ferocia inaudita — fino a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Lagliunacon ladaL’episodio è accaduto intorno alle 20, orario in cui i carabinieri della stazione di Nerviano hanno ricevuto la segnalazione di una violenta lite in un bar. Quando i militari hanno raggiunto il locale hanno trovato il ...

