Bargiggia: «Dybala al Napoli solo se disperato perché senza squadra ad agosto» (Di martedì 12 luglio 2022) Paolo Bargiggia ha rilasciato delle dichiarazioni A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Dybala può davvero arrivare al Napoli? “Oggi no, ma lo scenario è il seguente: se arrivasse ancora svincolato ad agosto, e fosse disperato, potrebbe abbassare le pretese economiche rimettendo in pista anche il Napoli. Ad oggi, ripeto, non c’è nulla. Ma poi, se arrivasse da Spalletti, al posto di chi giocherebbe? Gli azzurri non riescono a liberarsi nemmeno di Politano, e sappiamo che prima di comprare, hanno bisogno di vendere”. Ostigard? “Oggi alle 12 ci sarebbe dovuto essere un appuntamento telefonico tra Giuntoli ed il Brighton, rinviato alle 18. La situazione si chiuderà sulla base di una vecchia offerta, come accadde anche per Olivera, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Paoloha rilasciato delle dichiarazioni A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.può davvero arrivare al? “Oggi no, ma lo scenario è il seguente: se arrivasse ancora svincolato ad, e fosse, potrebbe abbassare le pretese economiche rimettendo in pista anche il. Ad oggi, ripeto, non c’è nulla. Ma poi, se arrivasse da Spalletti, al posto di chi giocherebbe? Gli azzurri non riescono a liberarsi nemmeno di Politano, e sappiamo che prima di comprare, hanno bisogno di vendere”. Ostigard? “Oggi alle 12 ci sarebbe dovuto essere un appuntamento telefonico tra Giuntoli ed il Brighton, rinviato alle 18. La situazione si chiuderà sulla base di una vecchia offerta, come accadde anche per Olivera, ...

